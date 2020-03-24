Помочь россиянам обзавестись собственными домами намерены российские власти. Минстрой разработал проект программы по развитию индивидуального жилищного строительства.

Сейчас, как указывается в документе, россияне ежегодно за счет собственных средств возводят 250-270 тысяч домов средней площадью в 130-140 квадратных метров. Это 40-45% всего нового жилья. Правда, около 7 млн кв. м из этого количества - регистрация ранее построенных домов по упрощенной процедуре "дачной амнистии". Примерно 40% частных домов строится в 10 регионах России, лидируют Московская область, Краснодарский край и Башкортостан.

Вместе с тем, по данным соцопроса, обзавестись личным коттеджем в 5-летней перспективе хотели бы 3 миллиона семей. При нынешних объемах строительства этот спрос будет удовлетворен не менее чем за 19 лет, отмечает минстрой.

Программа, рассчитанная на 2020-2024 годы, должна увеличить объемы строительства индивидуальных домов с нынешних 30-36 млн кв. м в год до 40 млн кв. м. В результате в стране будет дополнительно возведено 24 млн кв. м жилья.

Где строить?

Как считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, для развития ИЖС необходимо в первую очередь проработать выделение гражданам земли под застройку - например, распространив программу бесплатной передачи "дальневосточных гектаров" на всю страну. "Если у тебя есть участок, дальше ты будешь уже смотреть, что можно на нем сделать. И вот здесь могут сработать механизмы льготной ипотеки и многие другие вещи", - считает он.

Об этом в программе минстроя речи пока не идет. Но предлагается увеличивать площадь участков, предоставляемых под ИЖС. Выделять зоны для "частного сектора" власти должны преимущественно на территориях с развитой инфраструктурой и вблизи "мест приложения труда", в границах застроенных территорий муниципальных образований. Допускается расширение участков за счет земель лесного фонда - если это обосновано социально-демографическим, экономическим и другими прогнозами развития.

При этом отмечается, что стимулировать ИЖС целесообразно там, где есть спрос на это. В первую очередь в городах с населением более 50 тысяч человек или на удалении до 30 км от их границ. Для Москвы и Санкт-Петербурга - на удалении до 50 км.

Каким будет "частный сектор"?

Застраивать районы, предназначенные для ИЖС, рекомендуется с учетом разработанного ДОМ.РФ Стандарта комплексного развития территорий. Моделью малоэтажной городской застройки предполагается, в частности, совмещение на одной территории разных типов зданий: индивидуальных, блокированных домов и многоквартирных домов высотой до 4 этажей. Смешанная застройка обеспечивает плавный переход от пригорода к городским районам.

Застройка индивидуальными и блокированными домами дает возможность достичь высокого уровня жилищной обеспеченности по модели в целом (35-50 кв. м на человека), отмечают в минстрое. При этом семьи имеют собственные входы в дом с улицы и отдельные земельные участки.

Кто подключит свет и газ?

Сейчас, отмечают разработчики программы, частные дома строятся большей частью силами самих граждан. Обеспечение участков инженерной и транспортной инфраструктурой осуществляется собственниками участков самостоятельно. Это увеличивает риск нарушения строительных норм, а также увеличивает затраты граждан на обеспечение дома инфраструктурой.

В будущем предоставляемые под ИЖС участки будут заранее обеспечены инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Предлагается синхронизировать инвестиционные программы поставщиков электроэнергии, газа и тепла с территориальным планированием, делать это за счет регионального бюджета. В отдельных случаях расходы могут частично компенсироваться из федерального бюджета, на это предполагается выделить 137 млрд рублей.

Как нужно строить?

Программой предполагается стимулировать строительство типовых жилых домов. Это, по мнению минстроя, повысит качество и безопасность зданий. Отмечается, что внешний вид фасадов домов и ограждений-заборов может регулироваться местными правилами благоустройства.

Предполагается создать общедоступный каталог стандартных проектов ИЖС, в том числе с применением домокомплектов заводского изготовления, сформированный на основе открытых архитектурных конкурсов. Для популяризации типовых проектов доступ к каталогу будет бесплатным. Также будет создан общедоступный реестр рекомендуемых производителей домокомплектов, доказавших качество своей продукции.

Где взять деньги?

Сейчас на строительство частных домов банки выдают не более 15 тысяч кредитов в год, это лишь 1% ипотечных кредитов. Ставка по таким кредитам на 1-3% выше, чем для покупки квартир.

Основные причины этого - недостаточная ликвидность домов и участков как предметов залога по сравнению с жильем в многоэтажках. Нередко оценочная стоимость домов занижается из-за сложностей определения аналогов и отсутствия контроля за качеством строительства, что может выливаться в наличие скрытых дефектов. Высоки издержки банков на контроль целевого использования средств, высоки риски несоблюдения сроков и технологии строительства. Тарифы на страхование домов в среднем выше тарифов на страхование квартир.

Для устранения этих препятствий будут разработаны рекомендательные стандарты кредитования ИЖС, их применение минимизирует риски для банков и сформирует рынок стандартных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Стандарты будут включать требования к типовым проектам домов повторного применения, которые могут выступать залогом, к заемщику и к процедурам выдачи и обслуживания кредита.

Типовые дома, построенные на территориях комплексного освоения ИЖС, отвечающие стандартам, будут обладать ликвидностью, сопоставимой с квартирами в многоквартирных домах, считают в минстрое. Это должно привести к тому, что банки будут выдавать заемщикам кредиты на условиях, сопоставимых с кредитами на приобретение квартир. Для компаний, которые займутся малоэтажным строительством, будет введено проектное финансирование и обязательное использование счетов эскроу. Благодаря минимизации кредитного риска банки, как ожидается, снизят процентные ставки по кредитам на возведение частных домов.

На строительство домов по типовым проектам банки станут выдавать кредиты охотнее.

Кстати

Горожане бегут от вируса в деревню

Небывалый интерес к аренде загородных домов появился к концу марта. По данным "Авито", спрос на аренду загородного жилья в Московской области в два раза превышает прошлогодний, в Ленинградской области - в 2,3 раза. В ЦИАН прирост запросов на сайте на аренду увеличился за три недели марта в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а 21-22 марта число запросов на аренду дач подскочило в 4-5 раз.

Главной причиной ажиотажа стала пандемия. "Загородный дом - безопасная территория, куда никто посторонний попасть не может. На своем участке можно погулять, не контактируя с другими людьми", - говорит директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. Кроме того, люди задумываются о летнем отдыхе на дачах, поскольку неясно, можно ли будет выехать на море, или же границы будут закрыты. В последние дни риелторам начали поступать запросы на аренду домов для "самоизоляции" пожилых родителей. Многие собираются перевозить за город всю семью: компании перевели сотрудников на удаленную работу, у детей - дистанционное обучение.

Интерес к покупке загородных домов также растет, но не столь стремительно. Продавцы и покупатели предпочитают переждать неопределенную экономическую ситуацию.