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24.03.2020 18:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки

Текст: Наталья Лебедева

Закрытие музеев на карантин из-за коронавируса сильно ударит по их бюджетам. По предварительным оценкам, российские музеи потеряют сотни миллионов рублей.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Исторический музей только в марте не досчитался 76 000 посетителей, а всего из-за закрытия он потеряет более 150 000 потенциальных посетителей, сообщает "Интерфакс". По словам начальника отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Марии Лемиговой, только от отсутствия продаж билетов и музейной торговли убытки составят порядка 45 миллионов рублей.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина оценивает свои ежедневные потери в 2 миллиона рублей. В музей не смогут попасть более 80 000 посетителей (именно столько человек посетили музей с 17 марта по 10 апреля в прошлом году).

Фото: "Союзмультфильм"
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Тем не менее, музеи продолжают работать, правда, в режиме онлайн. Исторический музей запустил в Сети новый проект ГИМ online, где каждый день будут публиковаться новые видеозаписи экскурсий по выставкам и залам не только Исторического музея, но и Музея Отечественной войны 1812 года и Покровского собора.

Пушкинский музей подготовил онлайн-программу #НаединесПушкинским, которая объединила все виртуальные проекты музея. Также в музее активно осваивают и внедряют новые форматы взаимодействия с аудиторией. Например, в рамках флешмоба #СкучаюпоПушкинскому музей предлагает всем делиться в соцсетях личными интересными историями, связанными с ГМИИ.

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