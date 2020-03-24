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24.03.2020 13:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские коммунальщики поддержали флешмоб "Останьтесь дома ради нас"

Текст: Ирина Огилько
Московские коммунальщики поддержали международный флешмоб "Останьтесь дома ради нас". Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы.
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы

По данным пресс-службы, специалисты коммунального хозяйства запустили в соцсетях флешмоб #Всегдасвами в поддержку международной акции, которая проходит под слоганом "Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас". Они сфотографировались на рабочих местах, держа в руках плакаты с обращениями к местным жителям, чтобы они не покидали дома в разгар сложной эпидемиологической ситуации.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Флешмоб призван напомнить москвичам о том, что у работников сферы ЖКХ тоже есть семьи, но они каждый день выходят на работу, чтобы поддерживать чистоту в городе и проводить санитарную обработку подъездов, в которых выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, а также там, где есть жильцы, находящиеся на 14-дневном карантине.

К участию в акции присоединились сотрудники "Жилищников", которые обслуживают районы в новой Москве, на северо-востоке и на юго-западе города, а также специалисты ГБУ "Автомобильные дороги". Дворники, уборщики, водители и все те, кто отвечает за чистоту города и ваших домов, попросили поддержать их, не выходя на улицу и тем самым снизить риск распространения инфекции.

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