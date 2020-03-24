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24.03.2020 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина в Москве умер после операции по исправлению носовой перегородки

Текст: Александр Мелешенко

Мужчина 1980 года рождения умер в операционном отделении частной клиники в центре Москвы - следователи установили, что он обратился к врачам для проведения ринопластики.

Фото: iStock
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Об этом сообщили в главном столичном следственном управлении СК РФ. Ведомство начало доследственную проверку по факту оказания медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности. Клинику также проверит территориальный орган Росздравнадзора по столичному региону.

Трагедия произошла 23 марта. По данным СМИ, мужчина обратился в клинику по поводу искривления носовой перегородки, а умер вскоре после операции по ее исправлению.

Во время проверки следователи выяснят, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти).

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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