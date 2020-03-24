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24.03.2020 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С жилого дома Электродного завода в Москве сняли руфера

Текст: Ирина Огилько

Сотрудники Росгвардии в центре столицы задержали руфера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичного управления национальной гвардии РФ.

По данным пресс-службы, в дежурную часть поступил сигнал о срабатывании сигнализации двери, ведущей на крышу жилого дома на Космодамианской набережной. Информацию передали автоэкипажу, прибывшие росгвардейцы обнаружили на крыше дома неизвестного молодого человека. Как пояснил незнакомец, он проник на крышу дома, чтобы сделать красивые снимки на город. Для дальнейшего разбирательства 22-летнего жителя Московской области передали сотрудникам полиции.

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Позже выяснилось, что в качестве точки съемки молодой человек выбрал один из красивейших объектов набережной, памятник сталинскому ампиру, жилой дом Электродного завода. Он был построен в 1954 году архитектором Синявским. Изюминкой дома является изящно оформленная ротонда на его крыше. Согласно данным Мосгорнаследия, дом является выявленным объектом культурного наследия столицы.

Происшествия ЧП Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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