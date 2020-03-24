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24.03.2020 12:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Аптекарском огороде" альпинисты обрезали бананы

Текст: Ирина Огилько

Закрытый Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" начал генеральную уборку всех оранжерей. Среди прочих, она затронула Пальмовую оранжерею 1892 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада.

В самой старой оранжерее начали обрезать бананы - самую большую траву в мире, а также лишние лианы, затенявшие другие тропические растения.

Фото: Мосприроды
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- От 5 крупных стволов бананов остались лишь пенечки, - рассказывает куратор коллекции тропических растений Виталий Аленкин. - Но они быстро разрастаются, и в высоту достигают свыше 10 метров. Для того, чтобы срезать эту траву, пришлось привлекать альпинистов.

Как отметил специалист, при посетителях обрезка таких растений невозможна, поэтому садовники используют карантин с пользой.

Кстати, в саду расцвела и самая большая кувшинка в мире - Виктория амазонская. Обычно ее цветение происходит в апреле, но из-за теплой погоды примерно на месяц сдвинулись сроки цветения растений.

Посмотреть на цветок, скорей всего, посетители не успеют, ведь период ее цветения не превышает нескольких недель. А по предварительным данным, ранее середины апреля культурные объекты столицы не откроют для посетителей.

Напомним, что сад закрыт (как и другие выставочные площадки, музеи, картинные галереи, зоопарк и прочее) для посещения до особого распоряжения властей.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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