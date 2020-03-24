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24.03.2020 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель иномарки избил пытавшегося его оштрафовать контролера АМПП

Текст: Александр Мелешенко

В центре Москвы водитель BMW избил контролера ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" за то, что тот попытался снять закрывающую госномер его машины тряпку. Инцидент произошел еще 6 марта, но теперь удалось задержать злоумышленника, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Фото: vesti.ru
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Иномарка нарушителя была припаркована в Усачевском переулке, а ее госномер скрывала тряпка - так часто поступают водители, которые не хотят платить за парковку и пытаются избежать штрафа. Увидевший это контролер АМПП попытался снять тряпку, но из машины вышел водитель и ударил его в лицо. Пострадавший получил ушибы, гематому челюсти, также у него частично выбит зуб.

Злоумышленником оказался житель Подмосковья 1990 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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