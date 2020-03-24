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24.03.2020 06:17
Проект: В регионах

В Хэйлунцзяне завершившие миссию медработники отправлены на карантин

В отделении Первой больницы при Харбинском медицинском университете в районе Цюньли города Харбина состоялась церемония проводов на карантин отрядов Хэйлунцзянского специального медицинского центра по лечению тяжелобольных пациентов с диагнозом «новая коронавирусная пневмония», которые выполнили свою задачу.

Секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй от имени провинциального парткомитета, Народного правительства и местных жителей поздравил всех членов медицинских отрядов с выдающимися достижениями в лечении тяжелобольных пациентов. Он выразил глубокое уважение и сердечную благодарность медикам, днем и ночью борющимся за спасание больных, а также членам их семей и родственникам, молча отдающим медработникам свои силы и служащим тем надежной опорой.

Фото: Сайт "Партнеры"
Две хэйлунцзянские медбригады вернулись из провинции Хубэй

- Вы - настоящие богатыри и истинные герои. Народ нашей провинции будет помнить ваши заслуги. Все вы стали гордостью провинции Хэйлунцзян, - сказал Чжан Цинвэй.

С момента вспышки эпидемии Хэйлунцзянский специальный медицинский центр по лечению тяжелобольных пациентов с коронавирусной пневмонией набрал 566 медицинских работников из 13 различных больниц провинции для участия в лечебной работе. Здесь в общей сложности был принят 61 тяжелобольной пациент. На лечении остаются четыре человека, их состояние нормализовалось. Таким образом, медицинский центр успешно выполнил свою миссию.

После завершения церемонии проводов 310 медицинских работников помещены в специально предназначенную для них гостиницу для проведения централизованного карантина и отдыха.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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