В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь

В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей.

По версии следствия, с 2010 по 2019 годы обвиняемый, проживая в Магадане с женой и ее дочерью, неоднократно совершал в отношении ребенка развратные и насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал ее.

Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания. Чтобы защитить интересы потерпевшей, следователь назначил ее представителем одного из родственников и сотрудника отдела опеки и попечительства.

"В период расследования приняты меры по оказанию потерпевшей психологической помощи и проведению медико-социальной реабилитации", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и дело направлено в суд.