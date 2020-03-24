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24.03.2020 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь

Текст: Юлия Гарднер

В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей.

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По версии следствия, с 2010 по 2019 годы обвиняемый, проживая в Магадане с женой и ее дочерью, неоднократно совершал в отношении ребенка развратные и насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал ее.

Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания. Чтобы защитить интересы потерпевшей, следователь назначил ее представителем одного из родственников и сотрудника отдела опеки и попечительства.

"В период расследования приняты меры по оказанию потерпевшей психологической помощи и проведению медико-социальной реабилитации", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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