В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции. К работе в группах привлекут фельдшеров четвертого года обучения из Амурского медицинского колледжа, а также студентов Амурской медицинской академии.

Следить за поведением граждан будут также сотрудники управления внутренних дел, Роспотребнадзора и минздрава Приамурья. Решение о введении дополнительного контроля было принято на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора области Василия Орлова.

В самоизоляции в течение двух недель обязаны оставаться те, кто недавно приехал из-за границы. Сейчас в таком режиме живут больше 300 местных жителей.

"Находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и не пользоваться общественным транспортом", - объясняют в пресс-службе регионального правительства схему поведения для тех, кто сидит дома на карантине.

Еще 11 человек с видом на жительство в России размещены в пункте непрерывного наблюдения в селе Волково.

Если бывшим туристам требуется медицинская помощь, им не нужно идти в поликлинику. Врач придет на дом. С 1 февраля медики осмотрели 8267 таких граждан. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 602 человека. Это люди, побывавшие в Европе, Вьетнаме, и те, кто контактировал с ними. У 28 граждан наблюдаются симптомы ОРВИ. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нет.

"В режиме повышенной готовности работаем с 27 января, за это время было проведено более 2000 исследований, 900 граждан обследованы на заболевание коронавирусной инфекцией. Заболевших нет", - утверждает Василий Орлов.

Зато есть много тех, кто находится под подозрением. Чтобы изолировать 11 человек, которые общались с потенциальными носителями инфекции, с субботы готовится здание детской больницы Благовещенска. Пациентов оттуда перевели в областную детскую больницу.

В Приамурье также действуют другие меры профилактики. Запрещено проведение мероприятий, в которых участвует больше 50 человек. Приостановлен личный прием граждан в исполнительных органах власти. Организациям рекомендовали перейти на дистанционную форму работы.