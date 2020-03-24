Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле

МВД России опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в похищении новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле.

Напомним, пропажу ребенка из палаты перинатального центра обнаружили 23 марта.

Сотрудники МВД по Республике Марий Эл сразу же предположили, что украсть его могла женщина, которая сама потеряла младенца.

В короткие сроки была организована оперативно-следственная группа. В нее вошли наряды полиции, оперативные службы, участковые и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Подключились к поискам и волонтеры.

Как пояснили "РГ" в МВД республики, они обходили квартиры женщин, попавших в круг потенциальных подозреваемых. В считанные часы девочка была обнаружена дома у 33-летней жительницы Йошкар-Олы. Она была совершено здорова.

Возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "похищение несовершеннолетнего". Ведется следствие.