В Пензе коронавирус обнаружили у 77-летней пенсионерки

Во вторник в Пензе подтвердился второй случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 77-летней местной жительницы, которая была госпитализирована в инфекционную больницу.

- У пациентки нетяжелая форма пневмонии. Она уже проходит лечение. Круг контактных лиц определен - 87 человек, - пояснила пресс-секретарь правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Первая пациентка с коронавирусом уже пошла на поправку. В ближайшие дни она будет выписана на амбулаторное наблюдение. Перед этим, на 11-й день лечения ей повторно проведут еще один контрольный тест на коронавирус.

Как пояснили в региональном штабе, заразившиеся пензячки не являются родственницами и, скорее всего, никогда не контактировали. Ведется эпидрасследование.