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24.03.2020 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае злоумышленник ограбил 10-летнего ребенка

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В городе Кудымкаре Пермского края сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1997 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее 10-летнего внука ограбили. Когда ребенок возвращался домой один, к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность грабителя, задержали его, а похищенный телефон вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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