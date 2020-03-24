В Пермском крае злоумышленник ограбил 10-летнего ребенка

В городе Кудымкаре Пермского края сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1997 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее 10-летнего внука ограбили. Когда ребенок возвращался домой один, к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность грабителя, задержали его, а похищенный телефон вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.