В Самаре сотрудница госучреждения похитила из бюджета 1,2 млн рублей

В Ленинский районный суд города Самары направленно уголовное дело о хищении из бюджета региона более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Самарской области.

Следователи установили, что служащая одного из бюджетных учреждений региона похитила с его лицевого счета деньги. Она использовала свое служебное положение. Имея доступ к бухгалтерским документам, женщина смогла присвоить себе миллион 223 тысячи рублей из "кассы" госучреждения.

В октябре прошлого года против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь ей грозит максимальное наказание - лишения свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.