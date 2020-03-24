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24.03.2020 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре сотрудница госучреждения похитила из бюджета 1,2 млн рублей

Текст: Анна Шепелева

В Ленинский районный суд города Самары направленно уголовное дело о хищении из бюджета региона более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Самарской области.

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Следователи установили, что служащая одного из бюджетных учреждений региона похитила с его лицевого счета деньги. Она использовала свое служебное положение. Имея доступ к бухгалтерским документам, женщина смогла присвоить себе миллион 223 тысячи рублей из "кассы" госучреждения.

В октябре прошлого года против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь ей грозит максимальное наказание - лишения свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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