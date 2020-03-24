В Татарстане нашли человеческую голову, завернутую в пакет

Страшную находку нашли жители Нижнекамска в 20 метрах от дороги, ведущей вдоль лесного массива к поселку "Красный Ключ". Голова неустановленного мужчины с колото-резанными ранами, была завернута в пакет.

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, по статье "Убийство".

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего и всех обстоятельств произошедшего.