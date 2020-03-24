В Татарстане выявлен седьмой случай заболевания коронавирусом

В Татарстане выявлен новый, седьмой по счету, случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Болезнь "привезла" жительница Татарстана из Аргентины. Она прилетела транзитом через Москву рейсом SU1278 Москва - Казань. Первое время женщина находилась на самоизоляции. Сейчас она лежит в Республиканской клинической инфекционной больнице.

"Чувствует себя хорошо, температуры нет", - уточнила Лилия Галимова.

Все, кто контактировал с заболевшей, в том числе пассажиры рейса, установлены.

Напомним, ранее в Татарстане было выявлено шесть случаев заражения COVID-2019. Все они "завозные". Больные проходят на лечении в РКИБ. Ни у кого из них болезнь не протекает в тяжелой форме.