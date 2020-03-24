Свыше 110 000 кибератак зафиксировали в Сибири в 2019 году

За 2019 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании "Ростелеком" выявил и отразил свыше 1,1 млн внешних атак на информационные ресурсы организаций. При этом традиционно наибольшее число инцидентов такого рода - более 430 тысяч - было выявлено в Москве. В Сибирском федеральном округе за год было зафиксировано свыше 110 тысяч атак.

Наибольшее количество (более 34%) атак на организации региона было реализовано с помощью вредоносных программ (вирусов, троянов, шпионского ПО и других). Как отмечают эксперты Solar JSOC, этим инструментарием хакеры пользуются все активнее - в 2019 году количество инцидентов с применением вредоносов выросло на 11%, причем преступники постоянно их совершенствуют, делая все менее заметными для средств защиты.

Вторым по популярности методом взлома инфраструктуры организаций Сибири стала эксплуатация уязвимостей веб-приложений (веб-порталов, электронной почты, интернет-банков, личных кабинетов). Этот вариант злоумышленники использовали в 31% случаев. На третьем месте - подбор и компрометация учетных данных (логинов и паролей) от интернет-ресурсов организаций - их доля составляет 17,5% от общего количества атак.

Среди прочих киберинцидентов в компаниях Сибирского федерального округа эксперты Solar JSOC выделяют попытки компрометации логинов и паролей системных администраторов, DDoS (атаки, приводящие к недоступности веб-сайтов) и эксплуатацию известных уязвимостей, которые не были своевременно устранены службами информационной безопасности организаций.

"Отличительной особенностью региона является то, что более 20% атак на объекты критической информационной инфраструктуры были направлены на проникновение в автоматизированные системы управления промышленными объектами (АСУ ТП). В среднем по стране этот показатель равен 16%. Данная ситуация связана с низким уровнем кибергигиены и отсутствием в инфраструктуре организаций сегментирования сетей на корпоративные и технологические", - отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"