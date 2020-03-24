В Туве микроавтобус врезался в мачту освещения

Микроавтобус "Газель" на трассе Ак-Довурак - Чадан врезался в мачту освещения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, в результате аварии есть пострадавшие:

- В 08.15 на первом километре дороги Ак-Довурак - Чадан водитель 1973 года рождения, управляя автобусом "Газель", совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим наездом на мачту освещения. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Всего в "Газели" из села Барлык в город Ак-Довурак ехали девять человек. Тяжело пострадавших среди них нет - шесть пассажиров получили медицинскую помощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение.