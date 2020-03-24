Автопроизводители помогут Калининградской области в борьбе с COVID-19

Акционеры компании АВТОТОР выступили с инициативой об оказании финансовой помощи Калининградской области в условиях напряженной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Руководство компании считает, что бизнес не должен оставаться в стороне от проблем, возникших в сложившихся условиях и готово оказать помощь руководству региона в реализации мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Компания направит в распоряжение правительства Калининградской области 30 миллионов рублей, чтобы оказать дополнительную поддержку жителям региона.

Предполагается, что эти средства могут быть использованы на закупку необходимого медицинского оборудования, лечение пациентов и профилактические мероприятия в больницах, повышение уровня социальной защиты граждан, проживающих на территории Калининградской области или другие меры по борьбе с эпидемией на усмотрение руководства региона.