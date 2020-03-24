В Коми госпитализируют трех человек с подозрением на COVID-19

В Республике Коми по решению суда пытаются принудительно госпитализировать троих жителей города Усинска. У них отмечены признаки инфекционного заболевания, сообщили в пресс-службе правительства.

Как заявила на заседании регионального межведомственного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный государственный санитарный врач Республики Коми Людмила Глушкова, эти трое граждан состояли под наблюдением, но категорически отказались госпитализироваться

Она добавила, что в республике открыта телефонная "горячая линия". И уже поступают звонки, в том числе от бдительных соседей или коллег по работе, которые сообщают о тех жителях, которые не соблюдают обязательный 14-дневный режим самоизоляции. За его нарушение грозит штраф, за распространение болезни - уголовная ответственность.

На сегодняшний день в Республике Коми один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 719 человек, в том числе 545 прибыли из стран с неблагополучной ситуацией с болезнью, 9 человек контактировали с заболевшими в других субъектах России, 22 - находятся в обсерваторах. С медицинского учета и карантина сняли 174 человека, коронавирус у них не подтвердился.