В Петербурге СК проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в отношении врача одной из частных клиник. 32-летняя женщина отдыхала в Таиланде, когда там фиксировались случаи коронавирусной инфекции, но она не только не ушла на самоизоляцию, но и продолжила принимать пациентов.

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, врач, работающая в одной из частных клиник, вернулась в Петербург 15 марта. Уже 17 марта она вышла на работу и стала принимать пациентов.

В СК склонны квалифицировать случившееся как возможное сокрытие информации об обстоятельствах, которые создавали опасность для жизни и здоровья людей.

Отметим, что сейчас в Петербурге с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больнице имени Боткина находятся 14 человек.