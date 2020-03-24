Ростовчанам покажут именной танк ИС-3 "Хусен Андрухаев"

Главным экспонатом передвижной выставки "Эшелон Победы" на юге России станет тяжелый танк ИС-3 "Хусен Андрухаев". Бронированная машина, носящая имя Героя Советского Союза, поэта и журналиста, находится на территории артиллерийской бригады ЮВО в Адыгее.

"В ближайшее время танк будет снят с постамента и перевезен в Ростовскую область, откуда в апреле будет дан старт акции", - сообщили "РГ" в военном ведомстве.

Отметим, что тяжелый советский танк ИС-3 под условным названием "Кировец-1" начали создавать летом 1944 года, а уже в мае 1945-го первая опытная партия покинула заводские цеха. Из-за характерной верхней лобовой части корпуса танк прозвали "Щукой". ИС-3 был вооружен 122-мм пушкой и имел максимальную броню 110 миллиметров.

На поля сражений Великой Отечественной войны ИС-3 не успел, но именно ему было доверено "нести флаг" советского танкостроения на Параде Победы 7 сентября 1945 года. Честь пройти по Берлину выпала танкистам 2-й Гвардейской танковой армии. Для США, Франции и Великобритании новые ИС-3 стали настоящим шоком: по Берлину прошли машины, выглядевшие как пришельцы из будущего.

Маршал Георгий Жуков по итогам парада отмечал: "Наши танки ИС-3 произвели очень большое впечатление на всех иностранцев, показали хорошую сколоченность и прошли на параде хорошо. В целом на параде наши войска по своей подготовке, организованности и дисциплине производили более выгодное впечатление, чем французские и английские войска".

Младший политрук Хусен Андрухаев. Фото: Пресс-служба ЮВО

Справка "РГ"

8 ноября 1941 года в ожесточенном бою на окраине села Дьяково Луганской области младший политрук Хусен Андрухаев заменил павшего в бою командира роты. Противник окружил красноармейцев и когда закончились все боеприпасы Хусен Андрухаев взял в руки противотанковые гранаты и подорвал себя и немецких солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года младшему политруку Хусену Андрухаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.