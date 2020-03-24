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24.03.2020 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер участник восстановления Севастополя архитектор Адольф Шеффер

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Севастополя Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Севастополя
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

Скончался 95-летний архитектор Адольф Шеффер, который восстанавливал памятники Севастополя после Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Шеффер приехал в Севастополь в 1950 году и участвовал в восстановлении разрушенного города. Работал в команде архитекторов, которые готовили проекты восстановления зданий в центре Севастополя, а затем проектировал новые микрорайоны Севастополя.

В частности, Шеффер был автором реконструкции здания бывшего института физических методов лечения на Приморском бульваре, которое было решено перепрофилировать в Дворец Пионеров. Участвовал в восстановлении символа Севастополя - Памятника затопленным кораблям. Спроектировал Дом Москвы на площади Нахимова, который пристроен к историческому зданию бывшей гостиницы "Кистъ".

Кроме этого, архитектор отвечал за создание Триумфальной арки, которая была установлена на въезде в город в честь 200-летия Севастополя, подготовил проекты обелиска "Штык и парус" и здания Морского гидрофизического института на мысе Хрустальном.

Соболезнования в связи с кончиной старейшего архитектора Севастополя выразил врио губернатора Михаил Развожаев.

- Севастополю, каким его все знают и любят, мы обязаны гениальному зодчему Адольфу Шефферу. Главное - сохранить все то, что он сделал для уникальной севастопольской архитектуры, - отметил Развожаев.

Справка "РГ"

Адольф Шеффер родился в 1924 году в Одессе. После Великой Отечественной войны окончил Московский архитектурный институт. С 1950 года жил в Севастополе. В 1989 году получил звание заслуженного архитектора Украины.

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