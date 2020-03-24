В Крыму водитель погиб под колесами своего грузовика

В Крыму на трассе "Таврида" не справившийся с управлением водитель грузового автомобиля Hyundai погиб под колесами своей же машины. Подробности ЧП сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Автокатастрофы произошла на дороге между селом Журавки и поселком Первомайское. Водитель Hyundai не удержал машину на дороге, и она съехала в кювет.

- Водитель выпал из кабины через лобовое стекло и попал под колеса автомобиля, - рассказали в МЧС. - На место ЧП выехали врачи скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Но, к сожалению, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники "Крым-Спас" не позволили опрокинувшемуся грузовику воспламениться. Обстоятельства ЧС выясняют компетентные органы.