В Крыму водитель погиб под колесами своего грузовика

Новости

Врач рассказал об особенностях заражения коронавирусом 13:10
Премьера нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" отложена из-за пандемии 13:07
Инженеры из Новосибирска и Уфы испытают авиадвигатели для электролетов 13:04
Пассажир убил владимирского таксиста из-за 250 рублей 13:03
Родителям не оформят больничный из-за дистанционного обучения детей 13:02
Бомбардировщики Ту-95 пролетели над Тихим океаном и Японским морем 13:01
Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан 13:01
Volkswagen заморозил производство машин в России 13:00
Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд Петербурга 12:57
В Испании уже 35 тысяч человек заболели коронавирусом 12:57
В Рязани бригады "скорой" отправлены на карантин из-за коронавируса 12:56
ФСИН ввела круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в СИЗО и колониях 12:51
Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса 26 марта 12:50
В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер 12:48
С жилого дома Электродного завода в Москве сняли руфера 12:45
В Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе 12:40
В Ставрополе рассказали о состоянии инфекциониста с COVID-19 12:40
Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем 12:40
В Коми госпитализируют трех человек с подозрением на COVID-19 12:37
В Австрии из-за отсутствия рабочих под угрозой оказалась уборка урожая 12:35
В Москве электричка насмерть сбила женщину 12:33
В "Аптекарском огороде" альпинисты обрезали бананы 12:33
Минтруд: Свободных вакансий в России в два раза больше, чем соискателей 12:31
Сирия временно закрыла границу с Ливаном из-за коронавируса 12:28
Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму водитель погиб под колесами своего грузовика

Текст: Илья Изотов

В Крыму на трассе "Таврида" не справившийся с управлением водитель грузового автомобиля Hyundai погиб под колесами своей же машины. Подробности ЧП сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю
В Крыму многодетный отец получил срок за смертельное для ребенка ДТП

Автокатастрофы произошла на дороге между селом Журавки и поселком Первомайское. Водитель Hyundai не удержал машину на дороге, и она съехала в кювет.

- Водитель выпал из кабины через лобовое стекло и попал под колеса автомобиля, - рассказали в МЧС. - На место ЧП выехали врачи скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Но, к сожалению, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники "Крым-Спас" не позволили опрокинувшемуся грузовику воспламениться. Обстоятельства ЧС выясняют компетентные органы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Депздрав Москвы: Пожилая москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса
Джонсон объявил в Великобритании карантин
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад