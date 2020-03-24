В Симферополе годовалая девочка утонула в искусственном пруду

В Симферополе в искусственном пруду на территории частного домовладения утонула годовалая девочка. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту трагедии.

По сообщению пресс-службы ГСУ, мама оставила девочку спать в коляске во дворе, а сама ушла заниматься домашними делами, периодически проверяя ее. Когда же из школы вернулся старший брат девочки, мать попросила его присматривать за малышкой. И спустя некоторое время он обнаружил, что сестра утонула в пруду.

- Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть девочки, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователи назначали необходимые экспертизы. Расследование этого уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.