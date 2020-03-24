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24.03.2020 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе годовалая девочка утонула в искусственном пруду

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе в искусственном пруду на территории частного домовладения утонула годовалая девочка. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту трагедии.

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По сообщению пресс-службы ГСУ, мама оставила девочку спать в коляске во дворе, а сама ушла заниматься домашними делами, периодически проверяя ее. Когда же из школы вернулся старший брат девочки, мать попросила его присматривать за малышкой. И спустя некоторое время он обнаружил, что сестра утонула в пруду.

- Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть девочки, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователи назначали необходимые экспертизы. Расследование этого уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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