В Волгограде обнаружили военную авиабомбу

Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в Волгограде.

Как сообщает управление МЧС по области, опасная находка обнаружена в Ворошиловском районе на улице Баррикадная, для обеспечения безопасности на участок выделен наряд полиции, угрозы населению нет.

Предположительно бомба относится к категории ФАБ-100, в ближайшее время пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС вывезет снаряд в безопасное место, чтобы обезвредить.