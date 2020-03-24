На Ямале женщина попыталась выслать пистолет бандеролью по почте

На Ямале ушло в суд дело местной жительницы, которая пыталась отправить посылкой по почте пистолет и теперь обвиняется в попытке незаконного сбыта огнестрельного оружия.

"В декабре 2019 года 45-летняя обвиняемая упаковала пистолет ИЖ 79-8 в картонную коробку из-под чая, оформила бандероль на имя своего брата, после чего передала ее в сортировочный центр для отправки в Московскую область", - передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Осуществить задуманное у женщины не получилось: противозаконную посылку вычислили во время досмотра в грузовом терминале аэропорта Ноябрьска.

"За преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы", - напомнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд Ноябрьска.