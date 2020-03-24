Отправку новейших танков "Армата" и "Прорыв" показали на видео

Минобороны РФ опубликовало кадры отправки с Уралвагонзавода на парад в столицу новейшей бронетехники: танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв". Вместе с ними на подмосковный полигон Алабино, где проходят репетиции парада Победы, отправились бронированные машины поддержки танков "Терминатор" и тяжелые БМП Т-15 на гусеничной платформе "Армата", оснащенные боевым модулем "Кинжал" - всего около 30 боевых машин.

БМП Т-15 в такой конфигурации и глубоко модернизированный Т-90 примут участие в параде на Красной площади впервые, отметили в военном ведомстве.

От прежнего Т-90 танк "Прорыв" отличает принципиально новая башня с многослойным бронированием, более мощный двигатель, современные прицелы и система управления огнем. Многие системы танка унифицированы с "Арматой" - Т-90М может вести бой при любой видимости, автоматически обмениваться данными о целях с другими боевыми машинами, а динамическая защита, противокумулятивные экраны и другие новшества значительно повысили живучесть танка.

Тяжелая БМП Т-15 уже участвовала в параде на Красной площади - но с более слабым вооружением. Необитаемый боевой модуль "Кинжал" оснащен 57-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами "Атака". Такой арсенал позволяет эффективно бороться с современными целями как на длинной, так и на короткой дистанции.