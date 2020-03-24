Переводчик из Кургана рассказала о работе с доктором Илизаровым

В Курганской области началась подготовка к празднованию 100-летнего юбилея основателя ортопедического центра Гавриила Илизарова, который будут отмечать в следующем году. О знаменитом враче и его чудо-аппарате, возвращающем к жизни потерявших надежду людей, написано и снято так много, что, кажется, нечего уже добавить. Однако воспоминания бывших сотрудников центра дополняют его портрет новыми штрихами.

Альбертина Ивановна Семенова - переводчик. В Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ), как тогда назывался Центр Илизарова, она пришла в конце 1980-х. За плечами у нее было два с лишним десятка лет преподавательской работы на факультете иностранных языков в пединституте (ныне госуниверситете). В это время в КНИИЭКОТе создавали отдел международных отношений, шел набор сотрудников. О методе Илизарова уже знали во всем мире, в Курган из разных стран ехали лечиться и учиться. Требовались переводчики. Семенова свободно говорила на немецком, знала английский, поэтому успешно прошла отбор. Правда, Илизаров требовал не просто знаний иностранного языка, а умения переводить медицинские тексты, поэтому Альбертина прежде всего выучила по латыни названия всех костей и где они расположены.

Переводить Илизарова, по ее словам, оказалось несложно. Он умел так выстроить свою речь, что делал ее удобной для перевода. Так, во время первого интервью для зарубежной прессы западногерманскому журналу "Штерн" корреспондент Петер Бицер задавал много вопросов на философские темы, а также связанных с методикой лечения и самим аппаратом. Илизаров старался объяснить все доступным языком. Тем не менее приходилось обладать огромным лексическим запасом, чтобы быстро найти эквивалент нужному термину. Сам Гавриил Абрамович, кроме латыни, не владел иностранными языками, но за переводом следил внимательно и не прощал ошибок.

- Однажды во время международного семинара вместо "отвесный" и "продольный" я сказала "вертикальный" и "горизонтальный", считая эти слова близкими по смыслу в немецком и русском языках, - вспоминает переводчица. - Доктор Илизаров, конечно, их тоже услышал. И тут же при всех, как школьницу, строго меня отчитал. В этом плане он был педант и страшно не любил даже малейшей неточности.

Еще один неприятный инцидент случился в Гамбурге на Первых международных курсах по динамическому остеогенезу в профсоюзной травматологической больнице в ноябре 1990 года. На курсы приехало около 80 хирургов и ортопедов из Германии, Швейцарии и Австрии. Дискутировали и обсуждали принципиально новый метод Илизарова. За показательной операцией, транслировавшейся в зал на большом экране, наблюдали в том числе эмигрировавшие в Германию русскоговорящие врачи. Альбертина переводила.

Во время операции случилась заминка, Илизаров грубо отреагировал на происходящее. Альбертина испугалась, что его услышат в зале, и попросила звукорежиссера убрать на время звук. Профессору это не понравилось, и он гневно обрушился на переводчицу: почему она командует? Кажется, его совсем не занимало, что о нем подумают или скажут другие, - был всецело поглощен операцией.

Работать с доктором было непросто, признается Альбертина. Некоторые даже среди его коллег не выдерживали крутой нрав профессора. Семенова не обижалась - видела: Илизаров думает прежде всего о деле.

- Есть такое выражение - гений места, - говорит она. - Так называют человека, ревностно оберегающего неповторимую атмосферу, окружающую его. Гавриил Абрамович - такой гений, а гениям многое прощается.

Доктор Илизаров умер 24 июля 1992 года. Альбертина Семенова хорошо запомнила этот день. На остановке она села в служебный автобус, чтобы ехать в центр. В салоне стояла гробовая тишина.

- Тятя умер, - произнес кто-то.

Тятей для илизаровцев был их руководитель. Раньше в деревенских семьях так называли отца.

Бестселлер на пямять

В 1991 году западногерманское издательство "Шпрингер" выпустило труд Гавриила Илизарова "Чрескостный остеосинтез". Над книгой работала фрау Марианне Калов. Все контакты с Курганом шли через московскую библиотеку имени Ленина. Альбертина Семенова стала посредником между Германией, Москвой и Курганом. За сотрудничество ей подарили один экземпляр. Это была огромная честь для нее. В Германии книга считалась самым дорогим научным изданием того времени, стоила 600 марок. Сразу превратилась в бестселлер.