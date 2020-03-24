Росавиация прорабатывает вопрос возвращения россиян из Египта

Росавиация прорабатывает варианты вывоза россиян с египетских курортов, сообщили в ведомстве.

"Активно ведется проработка возвращения граждан России из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Вопрос на контроле Росавиации, Минтранса РФ, МИД РФ и Ростуризма", - говорится в сообщении Росавиации.

Как ранее поясняли в ведомстве, с курортами Египта у России нет авиасообщения, поэтому с вывозом россиян возникают сложности.

Также сложно вернуть россиян из стран Латинской Америки. Сейчас ведутся консультации с авиакомпаниями Европы, в расписании которых еще сохранились рейсы в Латинскую Америку, отметили в Росавиации. Ранее сообщалось, что россиян могут доставить в Мадрид (Испания) или Лиссабон (Португалия). Готовность затем вывезти граждан России в Москву выразила авиакомпания "Аэрофлот", сообщили в российском авиационном ведомстве.

Сегодня из Лиссабона в Москву доставлено 244 россиянина, из Ташкента в Москву - 397 россиян, с испанского острова Тенерифе - 181 человек.

Вечером 24 марта самолет "Аэрофлота" вылетит в Дели (Индия). Завтра этим самолетом планируется вывезти в Россию более 350 человек. Также 25 марта запланирован вывозной рейс авиакомпании "Россия" на остров Гоа. Для получения разрешений на полеты Росавиация, МИД России и посольство России в Дели провели ряд консультаций с авиационными властями страны.

Вчера, 23 марта, из семи стран, где сложилась наиболее сложная ситуация - Болгарии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Сербии и Франции - российские авиакомпании привезли в Москву 1355 человек, в том числе 57 иностранных граждан. Также вчера рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Ош были доставлены 207 граждан Киргизии, а оттуда в Екатеринбург - 17 россиян, отметили в Росавиации.

В ведомстве напомнили всем российским гражданам, которые попали в затруднительное положение в связи с ограничениями из-за введенных карантинных запретов, и желающих вернуться в Россию, что они должны направить свои данные в загранучреждения МИД России до 26 марта.

Также пассажиров с билетами на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на дальние даты на направлениях, где приостанавливается выполнение полетов, призвали максимально оперативно обращаться в авиакомпанию для перебронирования перевозки на ближайшие рейсы.