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Рубрика: Власть

Маневры по расписанию

Наши моряки следят за действиями кораблей НАТО в Черном море
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Российские военные корабли отслеживают маневры в Черном море фрегатов Fredericton ВМС Канады и итальянского Virginio Fasan. Известно, что они входят во Вторую военно-морскую группу НАТО. К ней сейчас также относятся турецкий фрегат Salihreis и румынский фрегат Regina Maria.

Канадцы и итальянцы накануне прошли черноморские проливы. Турецкий и румынский экипажи встретятся с ними, можно сказать, в родной акватории. Их корабли уже покинули порты приписки.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальная цель похода - совместный контроль за морской, воздушной и подводной обстановкой в акватории Черного моря. Кроме того, военные четырех стран НАТО проведут учения, где, в том числе, отработают действия корабельной группы, авиации и подразделений радиоэлектронной борьбы, а также потренируют специалистов радиационной, химической, биологической защиты.

Судя по опыту прошлых лет, подобные маневры практически всегда сопровождаются попытками выполнить разведывательные задачи поблизости от берегов российского Крыма. А еще - стремлением проверить надежность нашей системы слежения и контроля обстановки в Черном море.

Вот почему появление там натовских кораблей не осталось без внимания командования ВМФ. Тем более что коллективный заход в эти воды в нынешнем году они предприняли впервые. В феврале сюда заходил американский ракетный эсминец Ross и тут же попал в поле зрения российских черноморцев. В последние пять лет подобные рейды корабли ВМС США предпринимают регулярно, причем являются с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту. Да и другие страны НАТО про Черное море не забывают. Скажем, тот же канадский фрегат Fredericton ранее бывал здесь дважды - в 2015 и 2016 годах. А вот экипаж итальянского Virginio Fasan впервые осваивает этот маршрут и эти воды.

Натовские флотоводцы в отличие от сухопутных коллег планов из-за пандемии не меняют

Как видим, в отличие от сухопутных генералов натовские флотоводцы свои планы не меняют. Если из-за пандемии коронавируса руководство НАТО отменило крупнейшие маневры альянса Defender, которые должны были пройти у границ России, с военно-морскими учениями в Черном море такого не произошло. Поэтому действия кораблей НАТО наши адмиралы были вынуждены взять под постоянный контроль.

Аналогичный контроль обстановки, но уже в Японском море и северо-западной части Тихого океана, вчера осуществили два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС. Их экипажи более 9 часов патрулировали нейтральные воды в сопровождении истребителей F-2 ВВС Японии.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО

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