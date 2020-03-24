Постановление губернатора Саратовской области от 24 марта 2020 года № 91 "О приостановлении проверок"

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945 постановляю:

1. Органам исполнительной власти области, наделенным полномочиями по исполнению государственных функций по контролю и надзору, приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

2. Министерству экономического развития области в срок до 25 марта 2020 года проработать вопрос обоснованности проведения органами контроля (надзора) внеплановых проверок, назначаемых в исключительных случаях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с целью минимизации количества внеплановых проверок.

3. Органам исполнительной власти области, указанным в пункте 1 настоящего постановления:

а) в срок до 25 марта 2020 года рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок;

б) представить в министерство экономического развития области следующую информацию:

в срок до 25 марта 2020 года - о количестве проверок, назначенных с 1 января 2020 года по 17 марта 2020 года;

в срок до 27 марта 2020 года, далее еженедельно - о количестве приостановленных проверок в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в срок до 27 марта 2020 года, далее еженедельно - о количестве осуществляемых органами контроля (надзора) проверок по состоянию на 20 марта 2020 года без учета приостановленных проверок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области - министра финансов области Ойкина В.Г.

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







