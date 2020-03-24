Постановление правительства Севастополя от 24 марта 2020 года № 78-ПП "О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)"

Новости

Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 18:29
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее временно закрыли мечети из-за коронавируса 18:18
Совмин Крыма договорился с ретейлом о ценах на социальные продукты 18:17
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
Чем страшен коронавирус для российского авторынка 18:00
Японии предстоит оценить дополнительные расходы из-за переноса Олимпиады 17:58
Медведев: Праймериз "ЕР" пройдут в электронном формате 17:55
Коронавирус добрался до острова Пасхи 17:53
Минздрав рекомендовал ибупрофен для лечения коронавируса 17:51
Netflix представил трейлер нового мультфильма "Семья Уиллоби" 17:40
Дезинфекцию "Башни Федерация" проведут в ближайшее время 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 марта 2020 г.

Постановление правительства Севастополя от 24 марта 2020 года № 78-ПП "О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)"

Дата подписания 24 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 05.12.2019 № 555-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 30.09.2014 № 339 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя", Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" в целях предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Севастополя постановляет:

1. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Выделить средства из резервного фонда Правительства Севастополя в сумме 44 959,3 тыс. руб. на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Определить главными распорядителями бюджетных средств по исполнению мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, исполнительные органы государственной власти города Севастополя согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов города Севастополя (Штоп В.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, направив бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Севастополя главным распорядителям бюджетных средств города Севастополя, определенным в приложении к настоящему постановлению, по коду целевой статьи расходов 92 0 00 00870.

5. Главным распорядителям бюджетных средств города Севастополя, указанным в приложении к настоящему постановлению, определить получателей и заказчиков мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, локальными нормативными актами соответствующих исполнительных органов государственной власти города Севастополя с указанием объемов выделенных бюджетных ассигнований и сроков их использования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента финансов города Севастополя.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложение к постановлению
(pdf, PDF, 88 Кб)