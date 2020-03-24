Постановление правительства Севастополя от 24 марта 2020 года № 78-ПП "О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 05.12.2019 № 555-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 30.09.2014 № 339 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя", Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" в целях предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Севастополя постановляет:

1. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Выделить средства из резервного фонда Правительства Севастополя в сумме 44 959,3 тыс. руб. на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Определить главными распорядителями бюджетных средств по исполнению мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, исполнительные органы государственной власти города Севастополя согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов города Севастополя (Штоп В.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, направив бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Севастополя главным распорядителям бюджетных средств города Севастополя, определенным в приложении к настоящему постановлению, по коду целевой статьи расходов 92 0 00 00870.

5. Главным распорядителям бюджетных средств города Севастополя, указанным в приложении к настоящему постановлению, определить получателей и заказчиков мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, локальными нормативными актами соответствующих исполнительных органов государственной власти города Севастополя с указанием объемов выделенных бюджетных ассигнований и сроков их использования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента финансов города Севастополя.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







