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24.03.2020,  
13:56
Текст:  Антон Валагин

США прекратили выпуск противолодочных самолетов

Фото: YSSYguy/Wikimedia.org Фото: YSSYguy/Wikimedia.org
Фото: YSSYguy/Wikimedia.org

Корпорация Boeing объявила о приостановке работы своих заводов в Пьюджет-Саунд из-за чрезвычайного положения, объявленного в штате Вашингтон, и распространения коронавируса в регионе.

- Меры предпринимаются для обеспечения благополучия сотрудников, их семей и местного сообщества и будут включать в себя упорядоченное отключение в соответствии с требованиями своих клиентов, - говорится в сообщении компании.

Фото: U.S. Marine Corps / Dengrier Baez
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Сворачивание деятельности на авиазаводах началось 24 марта, полностью остановить производство планируется в среду. Часть сотрудников смогут продолжить работу удаленно, другим будет предоставлен оплачиваемый отпуск на 10 рабочих дней. Представитель компании подтвердил, что в число остановленных предприятий попали заводы в Эверетте и Рентоне, где выпускаются летающие танкеры KC-46 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon, соответственно.

В отличие от сборки гражданских лайнеров, производство военных самолетов связано с секретной информацией, поэтому люди, занятые на этих линиях, не смогут работать удаленно. Сроки остановки заводов в компании оценивают в один-два месяца. Это может привести к срыву графика поставок в ВВС и ВМФ США, пишет Defence News.

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