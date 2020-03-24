Опрос: Строгий карантин поддержало большинство респондентов

Идею введения строгого карантина для борьбы с коронавирусом поддерживает большинство россиян. Такие результаты показал опрос пользователей сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тысячи из всех регионов страны.

За введение строгого карантина по всей России высказались 40 процентов участников опроса. Против - 35 процентов. Больше всего сторонников строгой изоляции ради профилактики среди женщин преклонного возраста. Напротив, мужчины в возрасте до 24 лет чаще выступают против такой меры.

Как сообщалось ранее, в Госдуме готовятся принять поправки в Уголовный кодекс, касающиеся преступлений, связанных с нарушением карантинного режима.