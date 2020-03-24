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24 марта 2020 г.

Распоряжение кабинета министров Республики Татарстан от 20 марта 2020 года № 620-р

Дата подписания 20 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Татарстан в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара (далее - План).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, ответственным за реализацию Плана, представлять в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о ходе реализации Плана в соответствии с установленными в Плане сроками.

3. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, муниципальным образованиям Республики Татарстан представлять в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о ходе реализации Плана в соответствии с установленными в Плане сроками.

4. Министерству экономики Республики Татарстан представлять сводную информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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Приложение к распоряжению
(pdf, PDF, 6.9 Мб)