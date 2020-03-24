Токио могут закрыть на карантин

Губернатор Токио Юрико Коике заявила, что "в зависимости от развития ситуации, возможно, нам придется пойти на решительные меры, такие как закрытие города", сообщает издание The Japan Times.

При этом губернатор добавила: "Этого очень хотелось бы избежать, поэтому я хочу попросить всех жителей Токио о сотрудничестве".

Речь идет о том, чтобы избегать скоплений людей. Сейчас, в период цветения сакуры и массового любования ею это особенно актуально. Власти мегаполиса уже отменили официальный фестиваль сакуры. На очереди - Летняя Олимпиада, которая по плану должна состояться с 24 июля по 9 августа, однако все более вероятно, что она будет перенесена из-за коронавируса. Днем ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заявил, что перенос Олимпиады (на октябрь 2020 года или вообще на 2021 год) может стать приемлемым вариантом, если пандемия не позволит провести ее в назначенные сроки. При этом об отмене Олимпиады речи не идет.

В настоящее время в Токио, согласно данным столичных властей, 154 человека заболели коронавирусом, 4 скончались. Всего в Японии заболели 1,1 тысячи человек, умерли 42, выздоровели 235.