Токио могут закрыть на карантин

При этом губернатор добавила: "Этого очень хотелось бы избежать, поэтому я хочу попросить всех жителей Токио о сотрудничестве".
Речь идет о том, чтобы избегать скоплений людей. Сейчас, в период цветения сакуры и массового любования ею это особенно актуально. Власти мегаполиса уже отменили официальный фестиваль сакуры. На очереди - Летняя Олимпиада, которая по плану должна состояться с 24 июля по 9 августа, однако все более вероятно, что она будет перенесена из-за коронавируса. Днем ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заявил, что перенос Олимпиады (на октябрь 2020 года или вообще на 2021 год) может стать приемлемым вариантом, если пандемия не позволит провести ее в назначенные сроки. При этом об отмене Олимпиады речи не идет.
В настоящее время в Токио, согласно данным столичных властей, 154 человека заболели коронавирусом, 4 скончались. Всего в Японии заболели 1,1 тысячи человек, умерли 42, выздоровели 235.