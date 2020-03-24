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24.03.2020 12:44
Рубрика: В мире

Токио могут закрыть на карантин

Текст: Константин Волков
Губернатор Токио Юрико Коике заявила, что "в зависимости от развития ситуации, возможно, нам придется пойти на решительные меры, такие как закрытие города", сообщает издание The Japan Times.
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

При этом губернатор добавила: "Этого очень хотелось бы избежать, поэтому я хочу попросить всех жителей Токио о сотрудничестве".

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Правительство Японии: Решение о переносе сроков Олимпиады не принято

Речь идет о том, чтобы избегать скоплений людей. Сейчас, в период цветения сакуры и массового любования ею это особенно актуально. Власти мегаполиса уже отменили официальный фестиваль сакуры. На очереди - Летняя Олимпиада, которая по плану должна состояться с 24 июля по 9 августа, однако все более вероятно, что она будет перенесена из-за коронавируса. Днем ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заявил, что перенос Олимпиады (на октябрь 2020 года или вообще на 2021 год) может стать приемлемым вариантом, если пандемия не позволит провести ее в назначенные сроки. При этом об отмене Олимпиады речи не идет.

В настоящее время в Токио, согласно данным столичных властей, 154 человека заболели коронавирусом, 4 скончались. Всего в Японии заболели 1,1 тысячи человек, умерли 42, выздоровели 235.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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