В Бразилии участились случаи ограбления больниц

В последние дни на фоне стремительного распространения нового типа коронавируса по Бразилии больницы все чаще начали становиться целью грабителей. В поисках дефицитных масок и санитайзеров преступники обычно выбирают наименее защищенные государственные клиники.

Маски и санитайзеры в Бразилии уже давно стали дефицитным товаром. На входе в аптеку нередко можно прочесть объявление: "Масок и санитайзеров в наличии нет". Однако все можно найти в интернете, но уже в десятки раз дороже.

Желающих "заработать" легкие деньги в Бразилии достаточно, особенно среди людей, у которых криминальное прошлое. Ограбления больниц происходят как на бедном северо-востоке страны, так и на благополучном юге.

В понедельник, 23 марта, о похищении коробки масок и нескольких бутылок санитайзера сообщила окружная больница города Терезина на северо-востоке Бразилии.

Ранее в ночь с пятницы на субботу похожие случаи произошли в региональной больнице города Бетим на востоке страны и клинике города Понти-Серрада на юге Бразилии.

Выступая по местному телевидению, врачи призывают грабителей не совершать подобных преступлений. Ведь однажды и им самим может понадобиться помощь медиков.

По данным секретариатов здравоохранения штатов, в понедельник в Бразилии зафиксировано 1960 случаев заражения новым типом коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 34 человека, из них 30 - в штате Сан-Паулу.