В Госдуме поддержали закрытие кинотеатров и ночных клубов

В думском Комитете по охране здоровья поддержали решение о временном закрытии ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений в российских регионах, а также введение запрета на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Ранее правительство РФ опубликовало соответствующие поручения для руководства регионов. Решение, как сообщается, было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России.

- Это вполне грамотный и продуманный шаг, который поможет снизить скорость распространения вируса, - заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, которого цитирует RT.

Он назвал самоизоляцию граждан самым эффективным методом профилактики в данной ситуации.

- Необходимости в полном карантине нет, но принимаются постепенные ограничения, - напомнил депутат. Нужно минимизировать контакты людей, чтобы не было распространения инфекции.

Он признал, что решение ударит по бизнесу, но "речь идет о спасении людей". К тому же, кабмин параллельно принимает решения по поддержке предпринимателей.

В Совфеде тоже поддержали решение: первый зампред Комитета по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что в перечисленных в поручениях местах "обеспечивается близкий контакт в общении" и есть повышенный риск передачи инфекции. А так, где курят кальяны, по его оценке, попросту не соблюдаются элементарные правила гигиены.