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24.03.2020 12:57
Рубрика: В мире

В Испании уже 35 тысяч человек заболели коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Испании выросло до 35 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения пиренейского королевства, за минувшие сутки подтвердилось более 2 тысяч новых случаев заболевания.

На первом месте по-прежнему Мадрид с 10575 зараженными COVID-19, на втором - Каталония (7864 случая), на третьем - Страна басков (2421), на четвертом - Кастилия-Ла Манча (2078), на пятом - Кастилия и Леон (2055).

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 2291 человек. Более половины смертельных случаев (1263) приходятся на столичный регион. Выздоровели 3355 человек.

На сегодняшний день Испания занимает четвертое место в мире по числу заболевших после Китая, Италии и США. На пиренейское королевство приходится около 10 процентов всех инфицированных (382108 человек, по данным Университета Джона Хопкинса) и умерших (16574).

Испанские эксперты опасаются, что если отмеченный в понедельник резкий рост летальных исходов (462 случая) закрепится, страна обойдет не только Италию по темпам увеличения смертности от коронавируса, но и Китай.

В связи с этим полиция стала строже следить за соблюдением карантина. Стражи порядка будут штрафовать любого, кто не сможет при помощи бумаг доказать, что идет на работу. Исключение сделано только для тех, кто идет в магазин за продуктами.

Правительство тем временем планирует продлить карантин до 11 апреля, однако для этого необходимо согласие парламентариев (без их участия премьер может ввести карантин только на 15 дней, что он и сделал 14 марта).

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