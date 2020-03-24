В Нью-Йорке полиция будет контролировать расстояние между людьми

Число полицейских патрулей в Нью-Йорке будет увеличено. Стражи порядка будут следить за тем, чтобы люди не собирались в компании и соблюдали дистанцию на улицах.

"Мы в состоянии это сделать в местах, где, как мы считаем, требуется особое наблюдение", - заявил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.

Кроме того, в мегаполисе будут транслировать аудиосообщения, призывающие местных жителей держаться друг от друга на расстоянии 6 футов (1,83 метра). Людей будут вежливо просить разойтись или покинуть то или иное место. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Нью-Йорка из-за сложной ситуации с коронавирусом призвали семьи проводить как можно меньше времени в парках, не контактировать с другими семьями. Без особой необходимости на улицу лучше не выходить.