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24.03.2020 02:06
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке полиция будет контролировать расстояние между людьми

Число полицейских патрулей в Нью-Йорке будет увеличено. Стражи порядка будут следить за тем, чтобы люди не собирались в компании и соблюдали дистанцию на улицах.

Фото: The National Guard / wikimedia.org
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"Мы в состоянии это сделать в местах, где, как мы считаем, требуется особое наблюдение", - заявил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.

Кроме того, в мегаполисе будут транслировать аудиосообщения, призывающие местных жителей держаться друг от друга на расстоянии 6 футов (1,83 метра). Людей будут вежливо просить разойтись или покинуть то или иное место. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Нью-Йорка из-за сложной ситуации с коронавирусом призвали семьи проводить как можно меньше времени в парках, не контактировать с другими семьями. Без особой необходимости на улицу лучше не выходить.

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