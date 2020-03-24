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24.03.2020,  
18:19
Текст:  Олег Корякин

В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей

В России создали стекла для самолетов, способные выдержать серьезные нагрузки на сверхзвуковой скорости.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Об инновационной разработке сообщает корпорация "Ростех". Новый материал можно использовать для остекления как самолетов, так и вертолетов. Это органическое стекло не трескается и сохраняет свою прочность при нагреве до 160 ºC в течение ста часов. И кратковременном нагреве до 180 ºС. Именно такие колоссальные нагрузки возникают во время полета на сверхзвуковой скорости.

По вышеназванным характеристикам стекло превосходит зарубежные образцы. Применять его можно не только в авиации, но и космической отрасли, судостроении и в железнодорожном транспорте.

Серийное производство высокотехнологичных стекол должны запустить на предприятии НИИ полимеров холдинга "РТ-Химкомпозит".

"Мы намерены стать ведущим поставщиком оргстекла на основе ПММА для отечественной авиации. Стекла уже готовы к промышленному производству и могут быть использованы как в остеклении новейших сверхзвуковых истребителей (модификации Су-35, Су-30, Су-34, МиГ-29 и другие перспективные проекты), так и для иллюминаторов пассажирских лайнеров типа Sukhoi Superjet и МС-21", - пояснил генеральный директор АО "НИИ полимеров" Вадим Луконин.

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