В Токио фиксируют большое количество заболевших COVID-19

В Токио второй день подряд регистрируют внушительное количество заразившихся коронавирусом COVID-19.

Так, сегодня в японской столице обнаружили 17 вновь инфицированных. При этом вчера, 23 марта, в мегаполисе выявили 16 человек с положительными пробами на коронавирус, передает телерадиокомпания NHK.

В общей сложности в Токио коронавирусом заразился 171 человек. Это больше чем в остальных японских префектурах, где в целом наблюдается некоторый спад распространения заразы.

В Японии количество заболевших коронавирусом составило 1199 человек. Это без учета 712 заболевших с круизного лайнера Dimond Princess. Инфицированные есть почти во всех регионах страны.