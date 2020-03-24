Постановление правительства Вологодской области от 17 марта 2020 года № 250 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" изменения, изложив его постановляющую часть в следующей редакции:

"1. Ввести для органов управления, сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" с 0 часов 00 минут 17 марта 2020 года до 23 часов 59 минут 17 апреля 2020 года.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Вологодской области.

3. Координацию деятельности органов управления, сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства области.

4. Запретить на территории Вологодской области на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" проведение:

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий;

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями;

мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления (за исключением мероприятий в санаторно-оздоровительных организациях);

массовых мероприятий с числом участников более 50 человек;

мероприятий с международным и межрегиональным участием.

5. Органам исполнительной государственной власти области:

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления;

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции на дому государственными гражданскими служащими области, вернувшимися из зарубежных поездок, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

ограничить командировки государственных гражданских служащих области за пределы Вологодской области.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления;

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции на дому муниципальными гражданскими служащими области, вернувшимися из зарубежных поездок, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

ограничить командировки муниципальных служащих области за пределы Вологодской области.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории области:

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления;

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

ограничить командировки работников за пределы Вологодской области.

8. Департаменту образования области (Е.О. Рябова):

установить школьные каникулы с 18 марта по 1 апреля 2020 года для подведомственных общеобразовательных учреждений области, учреждений дополнительного образования;

перевести учреждения высшего и среднего профессионального образования на дистанционное обучение.

9. Органам местного самоуправления муниципальных образований области установить школьные каникулы с 18 марта по 1 апреля 2020 года для подведомственных общеобразовательных учреждений области, учреждений дополнительного образования.

10. Руководителям санаторно-оздоровительных организаций на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" принять меры по недопущению приема граждан с территорий других субъектов Российской Федерации.

11. Департаменту физической культуры и спорта области (С.Р. Фокичев) с 18 марта по 1 апреля 2020 года:

запретить выезд членов сборных команд области за пределы области для участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

запретить проведение календарных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории области.

12. Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский) в отношении подведомственных учреждений области с 18 марта по 1 апреля 2020 года:

запретить проведение всех театрально-концертных мероприятий на территории области;

приостановить допуск посетителей в музеи и иные организации, осуществляющие выставочную деятельность;

приостановить обслуживание читателей в библиотеках;

приостановить командировки и гастроли коллективов.

13. Департаменту социальной защиты населения области (А.В. Ершов) ввести ограничительные (карантинные) мероприятия в стационарных организациях социального обслуживания.

14. Департаменту экономического развития области (Е.В. Меньшиков) совместно с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (С.Е. Поромонов) осуществлять мониторинг розничных цен на продовольственные товары и предметы первой необходимости, а также запасов продвольственных товаров и предметов первой необходимости на складах региона.

В случае значительного изменения текущей ситуации формировать предложения по ее стабилизации.

15. Рекомендовать средствам массовой информации, собственникам мультимедийных экранов в транспорте, на промышленных предприятиях, а также информационных экранов МЧС и рекламных конструкций в городах усилить работу по информированию населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

16. Управлению информационной политики Правительства области (Д.К. Богданова) обеспечить средства массовой информации и все заинтересованные структуры необходимыми методическими рекомендациями, фото- и видеоматериалами.

17. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на территорию Вологодской области из-за рубежа:

передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" департамента здравоохранения области;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).

18. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области:

оказывать работникам, прибывшим из-за рубежа, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

рекомендовать установить режим гибкого рабочего времени для работников, чьи дети находятся на карантине, каникулах;

организовать проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе обработку рук кожными антисептиками, контроль температуры тела, наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств, применение бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха;

ограничить корпоративные мероприятия в коллективах;

информировать работников о необходимости воздержаться от выезда за рубеж при планировании отпусков.

19. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и по перевозке авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

20. Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) обеспечить:

выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации гражданам, прибывшим из-за рубежа;

принять меры по фактической готовности к оказанию медицинской помощи гражданам, прибывшим из-за рубежа, с клиническими проявлениями респираторной инфекции.

21. Установить, что режим функционирования "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего постановления, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно.

22. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенной готовности" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

23. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области А.В. Кольцова.

Справку об исполнении постановления представить к 24 апреля 2020 года.

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.".

Губернатор области О.А. Кувшинников







