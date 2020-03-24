Все туристы на Кубе попали в карантин

Оставшиеся на Кубе иностранные туристы в одночасье оказались вне закона. С 24 марта находящиеся на Острове путешественники фактически попадают в осаду: они не смогут покидать свои отели, арендуемые дома, пользоваться услугами такси, брать напрокат машины.

"Туристы должны находиться в отелях. С завтрашнего дня мы запрещаем все экскурсии и прогулки", - заявил в эфире национального телевидения премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Глава правительства предупредил о суровых последствиях для нарушивших это распоряжение. Контроль за его выполнением возлагается, помимо полицейских патрулей на улицах, также и на руководство отелей и простых кубинцев, которые сдают жилье иностранцам - они должны будут предупредить постояльцев, а в случае, если те все же решат выйти на улицу, обязаны сообщить властям. В отелях туристов также не ждет ничего интересного: запрещены фактически все общественные мероприятия, бассейны и спортзалы будут закрыты.

Ранее власти Острова уже объявили, что с 24 марта Куба закрывает для туристов свои границы на въезд, а вот выехать иностранцы могут в любой момент. Теперь становится понятно, что сделать это лучше до завтрашнего дня, чтобы не остаться запертыми в безлюдных отелях, или, что еще хуже, частных квартирах без права выхода.

Хотя сделать это всем, безусловно, не удастся. Как отметил премьер-министр, в настоящее время на Кубе остается 32 тысячи туристов (при этом туристов из России - около 7 тысяч). За один день такое количество гостей Острова вряд ли сможет его покинуть, так что для многих кубинские каникулы закончатся отнюдь не так весело, как ожидалось.

Столь жесткие ограничения для туристов вызваны, по всей видимости, тем, что большинство из 40 подтвержденных случаев коронавируса на Кубе выявлены именно у туристов. Теперь власти пытаются ограничить круг их общения и свести к минимуму контакты с местным населением до того, как они окончательно покинут Остров.