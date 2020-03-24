Постановление губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Учитывая поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17





ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края

от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности

на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. В пункте 4:

1) в абзаце первом слова "Забайкальского края, из стран" заменить словами "Забайкальского края из стран";

2) в подпункте 1:

а) в подпункте "а" слова "работу, учебу" заменить словами "место работы, учебы";

б) в подпункте "б" слова "незамедлительно сообщать" заменить словами "по прибытии незамедлительно сообщить", слова "на указанных территориях" заменить словами "в указанных странах (на территориях)";

3) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских организаций, обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязательно информировать медицинские организации о своем пребывании в таких странах (на территориях);".

2. В пункте 5 слово "Гражданам" заменить словами "Рекомендовать гражданам".

3. В пункте 6:

1) в подпункте 2 слово "территории" заменить словами "страны (территории)";

2) в подпункте 3 слова "в том числе," заменить словами "в том числе";

3) в подпункте "а" подпункта 4 слово "отбор" заменить словами "к отбору".

4. Пункт 8 после слова "тарифам" дополнить словами "и ценообразованию".

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции;

"9. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края:

1) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

2) приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

3) до 25 марта рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.".

6. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить действия, предусмотренные пунктом 9 настоящего постановления.".

7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Рекомендовать органам государственной власти, государственным органам, органам местного самоуправления, организациям:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

2) на период действия режима повышенной готовности приостановить личный прием граждан, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или в форме электронного документа.".

8. В пункте 11:

1) подпункт 2 после слова "заболевшего" дополнить словом "новой";

2) в подпункте 3 слово "рекомендовать" исключить, слово "перевод" заменить словом "переводить".

9. В пункте 12 слова ") и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом," заменить словами ", а также в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом),".

10. В пункте 13 слово "наличии" исключить.

11. В подпункте 3 пункта 14 слово "Горячей" заменить словом "горячей", слово "телефону" заменить словом "телефона".

12. В пункте 15 слова "Гурулева А.В." заменить словами "А.В. Гурулёва".











