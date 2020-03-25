Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса

Демократическая партия США не должна из-за пандемии коронавируса отменять июльский национальный съезд, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом в интервью CNN заявил претендент на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов Джо Байден.

Он подчеркнул, что нельзя допустить прерывания демократического процесса вспышкой вируса. "Мы решим все проблемы, нам следует двигаться вперед", - цитирует ТАСС Байдена. Бывший вице-президент также сообщил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом, поэтому он не стал делать тест. При этом в ходе интервью он закашлял в кулак, и ведущий сделал Байдену замечание, что кашлять нужно в согнутый локоть. Политик согласился с этим утверждением.

Ранее из-за пандемии власти ряда штатов перенесли первичные выборы, в ходе которых должны быть выдвинуты делегаты на национальный съезд демократов. По данным The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1214 делегатов, а его соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 910 делегатов.

Напомним, 59-е выборы президента пройдут в Соединенных Штатах третьего ноября этого года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).