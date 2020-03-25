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Рубрика: В мире

Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Демократическая партия США не должна из-за пандемии коронавируса отменять июльский национальный съезд, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом в интервью CNN заявил претендент на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов Джо Байден.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Он подчеркнул, что нельзя допустить прерывания демократического процесса вспышкой вируса. "Мы решим все проблемы, нам следует двигаться вперед", - цитирует ТАСС Байдена. Бывший вице-президент также сообщил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом, поэтому он не стал делать тест. При этом в ходе интервью он закашлял в кулак, и ведущий сделал Байдену замечание, что кашлять нужно в согнутый локоть. Политик согласился с этим утверждением.

Ранее из-за пандемии власти ряда штатов перенесли первичные выборы, в ходе которых должны быть выдвинуты делегаты на национальный съезд демократов. По данным The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1214 делегатов, а его соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 910 делегатов.

Напомним, 59-е выборы президента пройдут в Соединенных Штатах третьего ноября этого года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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