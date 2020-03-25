Бой Нурмагомедов - Фергюсон может пройти во Флориде

Поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.

Как стало известно MMA Fighting, поединок могут принять три города этого штата - Орландо, Тампа и Джексонвилл. Во Флориде на данный момент нет всплеска заболеваний, и если такая тенденция продлится и дальше, то бой вполне может пройти в одном из этих городов.

Поединок пройдет 18 апреля в рамках турнира UFC 249, который изначально должен был принять Нью-Йорк. В этом регионе власти с 15 марта запретили все мероприятия с количеством участников более 50.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что нашел место, где на 99,9% пройдет этот турнир, но точное место он называть отказался.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался уже не один раз. Раньше этому мешали проблемы со здоровьем у спортсменов.