Распоряжение губернатора Камчатского края от 23 марта 2020 года № 304-р

Внести в распоряжение Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р изменение, изложив его текстовую часть в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Камчатского края режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать:

1) граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (далее - COVID2019):

а) при возвращении на территорию Камчатского края сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" Министерства здравоохранения Камчатского края по телефону: 8 (4152) 20-12-16 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8 (4152) 22-05-18 в выходные дни и нерабочее время, а также Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по телефону: 8 984 160 54 13;

б) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации;

2) граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, посещавшими территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019:

а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

4. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в сети Интернет (http://www.41.rospotrebnadzor.ru).

5. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан принять внутренний распорядительный акт о введении карантина.

6. Временно приостановить в Камчатском крае:

1) до 10 апреля 2020 года включительно проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, досуговой деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них);

2) до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся с обеспечением соблюдения в указанных группах санитарного режима.

7. Рекомендовать организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить указанную деятельность до 10 апреля 2020 года включительно.

8. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, в целях передачи сведений о месте, датах пребывания и возвращения, контактной информации;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в части 2 настоящего распоряжения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № 294 "Об утверждении Временных правил оформления нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина";

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-2019;

5) принять меры по улучшению этиологической расшифровки внебольничных пневмоний, обеспечив установление возбудителя во всех случаях, в том числе завершившихся летальным исходом, и коллегиальный разбор данных случаев;

6) ежедневно докладывать руководителю регионального штаба по коронавирусу в Камчатском крае, образованного распоряжением Правительства Камчатского края от 03.02.2020 № 26-РП, о ситуации с распространением в Камчатском крае COVID-2019, количестве заболевших, выявленных случаях заражения COVID-2019.

9. Руководителям предприятий различных форм собственности обеспечить дезинфекцию транспортных средств (морских и воздушных), прибывающих из иностранных государств.

10. Судовладельцам, морские транспортные средства которых посещали страны, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, а также контактировавших с судами из этих стран в условиях промысла, при заходе в порт г. Петропавловска-Камчатского оставлять суда на карантине на 14 дней с даты последнего контакта с иностранными гражданами.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю организовать работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

12. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю и Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю организовать взаимодействие в целях своевременного выявления и дальнейшего медицинского и санитарно-карантинного сопровождения граждан, указанных в части 2 настоящего распоряжения.

13. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить подготовку пункта временного размещения инфицированных граждан модульного типа.

14. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

15. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, а также в другие субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

16. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин







