Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США

На американском авианосце, на борту которого находится свыше пяти тысяч человек, есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр ВМС США Томас Модли.

Положительными оказались тесты трех моряков. Сейчас авианосец USS Theodore Roosevelt, принимавший участие в операции "Буря в пустыне" и в событиях в Югославии, дислоцируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Томаса Модли, инфицированных моряков поместили в карантин и вывезли с авианосца. Изолированы все те, с кем общались заболевшие. Ввероятно, экипаж авианосца ждут тяжелые времена, пишет Military.com.