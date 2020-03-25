Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.03.2020,  
10:34
Текст:  Майя Бирюкова

Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Фото: U.S. Navy
На новейшем авианосце США засорились туалеты

На американском авианосце, на борту которого находится свыше пяти тысяч человек, есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр ВМС США Томас Модли.

Положительными оказались тесты трех моряков. Сейчас авианосец USS Theodore Roosevelt, принимавший участие в операции "Буря в пустыне" и в событиях в Югославии, дислоцируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Томаса Модли, инфицированных моряков поместили в карантин и вывезли с авианосца. Изолированы все те, с кем общались заболевшие. Ввероятно, экипаж авианосца ждут тяжелые времена, пишет Military.com.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
корабли
Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
В Воронеж доставят землю с места гибели Романа Филипова 10:35
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 24.03.2020
Атомная подлодка с "Калибрами" вышла на испытания 19.03.2020
авианосцы
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Россия ускорит испытательные запуски ракеты "Циркон" 08:23
США могут сократить флот авианосцев из-за российских ракет 09.03.2020
Новейший авианосец США оказался легкой мишенью 06.02.2020